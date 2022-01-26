Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
- 26.01.2022 12:09
- Güncelleme: 26.01.2022 12:15
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İlçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde 20 santimetreye ulaşan kar Yeşilhisar’ı beyaza bürüdü. Karla beraber belediye ekipleri ve karayolları ekipleri de yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İHA
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