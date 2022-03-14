Hayatlarında ilk defa Erciyes'i gördüler

Sivas Valiliği tarafından başlatılan 'Sivas İçin 700 Proje' kapsamında Gemerek Belediyesi, ilçede okuyan lise son sınıf öğrencilerini Erciyes Dağı'na getirdi.

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  • 14.03.2022 12:39
  • Güncelleme: 14.03.2022 18:46
Hayatlarında ilk defa Erciyes'i gördüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valiliği tarafından başlatılan ‘Sivas İçin 700 Proje’ kapsamında Gemerek Belediyesi, ilçede okuyan lise son sınıf öğrencilerini Erciyes Dağı’na getirdi.

Sivas İçin 700 Proje kapsamında Gemerek’ten Erciyes’e gelen öğrencilere Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı da katıldı. 3 gün sürecek Erciyes gezisinde, Gemerek Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin hem kayak yapmayı öğrenmeleri hem de Erciyes Dağı’nı daha yakından tanımaları hedefleniyor. Lise öğrencilerine sosyal faaliyetlerde rehberlik yapmayı hedeflediklerini söyleyen Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, “Bugün Sivas Valiliği tarafından düzenlenen ‘700 Proje’ kapsamında belediyemiz, Gemerek Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen proje ile Gemerek’te okuyan lise son sınıftaki çocuklarımızın üniversite sınavından önce moralleri yerinde olması ve motivasyonlarının yükselmesi için Kayseri Erciyes’e geldik. İlk defa Gemerek’teki gençlerimizi Erciyes Dağı’na getirip burayı tanıtabilmek, kaymayı öğretebilmek ve dediğim gibi daha çok motivasyon amacıyla gençlerimizi buraya getirdik. Bu etkinlik 14-15-16 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca devam edecek. Biz Gemerek Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini gençlerimizle başlatmış bulunuyoruz ve devam edecek. Hedefimiz de lisede okuyan çocuklarımıza bir nevi rehberlik yapabilmek. Gemerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan aile ortamının bulunduğu bir ilçe ve buradaki çocukların böyle sosyal faaliyetleri bugüne kadar hemen hemen hiç olmadı. Biz de Gemerek Belediyesi olarak bu çocukları bu şekilde sosyal ortamlara getirip özellikle Erciyes’i daha yakından tanımalarını istedik. Biz Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, yöneticilerine bizi burada ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Bu imkanı bize tanıdılar. Gençlerimizin de böyle faaliyetlerde mutlu olacaklarına inanıyorum” dedi.

Geziye katılan Gemerek Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Neşet Şen ise, “Öncelikle bizim buraya gelmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Buraya gelen çoğu arkadaşımız ilk defa Erciyes’i görüyor. Kayak yapmak ve Erciyes’i tanımak için çok büyük bir fırsat oldu bizim için. Bunun için gerçekten çok mutluyum ve bu etkinliklerin de devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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