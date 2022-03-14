Özel güvenlik görevlileri, polislerin işini kolaylaştıracak

Kayseri'de, özel güvenlik ve polis ekiplerine, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında eğitim verildi.

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  • 14.03.2022 12:37
  • Güncelleme: 14.03.2022 18:48
Özel güvenlik görevlileri, polislerin işini kolaylaştıracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, özel güvenlik ve polis ekiplerine, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından başlatılan KAAN Projesi kapsamında Kayseri’de özel güvenlik ve polis ekiplerine eğitim verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitime, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zübeyir Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve polisler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zübeyir Şahin, slayt eşliğinde proje hakkında bilgiler verdi.

"Kayseri’miz huzur şehri olarak bilinir"

Eğitimde bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Elbette her şehir kendine özgü yaklaşımlarla tanımlanır. Kayseri’mizde huzur şehri ve güvenli bir liman olarak bilinir. Hayırseverler şehri olarak bilinir. Endüstrinin ve ticaretin merkezi olarak bilinir. Bütün bunların yanında kurum ve kuruluşlarla olan dayanışmamız ve anlayışımızla ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinin en önemli şehirlerinden biri olarak bilinir. Bunu sağlamak hepimizin olmazsa olmazıdır. O açıdan ‘ben değil, biz kültürü’ ile hareket etmek suretiyle kurum ve kuruluşlarımızla dayanışmayı çok önemsemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Bizler İçişleri Bakanlığı olarak toplumumuzun huzur ve güvenliği için mücadele veriyoruz, görev yapıyoruz. Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili İçişleri Bakanımızın ortaya koyduğu KAAN Projesiyle de özellikle sunmuş olduğumuz önleyici güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amaçlanıyor. Toplumda artık suçla mücadele için hızlı hareket etmek ve etkin çalışmak lazım. Genel kolluk görevlerimizin yanında özel kolluk görevlilerimizin de bu mücadelede katkı vermelerini, etkin bir mücadele vermelerini sağlamak için bu proje son derece önemlidir. Kayseri’mizde son yıllarda çok önemli değişimler gösteriyor. Üretimde, ticarette, eğitim de, sağlıkta ve birçok alanda uyum kültürüyle büyük başarılar elde ediyoruz. Turizmde ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman pandemi dönemine rağmen o kadar güze elde ediyoruz ama bununla asla yetinmiyoruz. Kayseri olarak çok daha iyisini yapabilecek gücümüz ve imkanlarımız var. Hepsinden önemli kararlılığımız var" diye konuştu.

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İHA

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