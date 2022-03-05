Hava almaya çıkardılar döndüklerinde bulamadılar, bulana ne isterse verilecek

Sivas Farabi Gençlik Merkezi personelleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gönüllü Pati' projesi kapsamında barınaktan Shepherd ırkı kırması bir köpek sahiplendi. Personeller ve gönüllü gençler köpeğe bir oda yaparak, ona 'Dobby' ismini verdiler. Merkezin maskotu olan ve herkes tarafından çok sevilen minik Dobby geçtiğimiz Cumartesi günü kayboldu. Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Başak Başpınar ve gönüllü gençler, köpeğin bulunması için büyük çaba sarf ediyor. Her akşam afişler asarak etrafta arama yapıyorlar. Köpeğin çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Minik Dobby'i bulan kişiye ödül verilecek.

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  • 05.03.2022 10:09
  • Güncelleme: 05.03.2022 10:09
Hava almaya çıkardılar döndüklerinde bulamadılar, bulana ne isterse verilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Farabi Gençlik Merkezi personelleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Gönüllü Pati” projesi kapsamında barınaktan Shepherd ırkı kırması bir köpek sahiplendi. Personeller ve gönüllü gençler köpeğe bir oda yaparak, ona ‘Dobby’ ismini verdiler. Merkezin maskotu olan ve herkes tarafından çok sevilen minik Dobby geçtiğimiz Cumartesi günü kayboldu. Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Başak Başpınar ve gönüllü gençler, köpeğin bulunması için büyük çaba sarf ediyor. Her akşam afişler asarak etrafta arama yapıyorlar. Köpeğin çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Minik Dobby’i bulan kişiye ödül verilecek.

“Buranın küçük çocuğu gibiydi’’

Merkezde Gençlik Liderliği görevini yürüten Başak Başpınar, Dobby’nin gençlik merkezinin küçük çocuğu gibi olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu Gönüllü Pati projesi kapsamında barınaktan köpek sahiplendik. Bu proje 81 ilde geçerli her sokak hayvanının bir evi olsun. Biz de küçük Dobby’mizi sahiplenmiştik ama Cumartesi günü itibariyle kaybettik. Kaçırıldı ya da kayboldu bilmiyorum. Buranın küçük çocuğu gibiydi daha çok. Bizim küçük kızımız küçük kardeşimizdi. Her gelen ayrı ilgilenirdi. Herkes çok seviyordu’’ dedi.

“Ne isterlerse yaparım yeter ki bulunsun’’

Başpınar, köpeği bulana ne isterse vereceğini söyleyerek, “Cumartesi hava alması için dışarıya çıkarmışlar. Arka bahçemizde küçük bir kulübesi var Dobby’mizin. 15 dakika sonra köpeğin orada olmadığını fark etmişler. Bana haber verdiler geldim etrafı aradım. Gönüllü gençlerle gezdik aradık. Yalnız gençlerin söylediğine göre iki kişinin gelip önce tasmasının bağını açıp sonra tekrar bağladıklarını, duvardan atlatmaya çalıştıklarını ancak atlamadığı için kapıdan koşarak kaçtıklarını söylediler. Her akşam iş çıkışında gönüllü gençlerimin desteğiyle asabildiğimiz kadar çok yere afiş asıyoruz. Bulana ödül vermeyi planlıyoruz. Yeter ki bulunsun. Karakola gittim orada da çok ilgilendiler. Ödül şuan akıllı saat ama benim kafamdaki şu. Ne isterlerse yaparım yeter ki bulunsun’’ şeklinde konuştu.

İHA

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