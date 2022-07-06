Hastasının katlettiği Kayserili hekim Develi'de defnedilecek

Konya Şehir Hastanesinde H.M.A isimli kişi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra silahını kafasına doğrultarak yaşamına son verdi.

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören H.M.A isimli kişi ve Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin şahsın hekimi, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu üzerine yaşandığı iddia edildi. Karakaya’yı, silahla vuran H.M.A., aynı silahı kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.

Saldırıya uğrayan hekimin Kayseri'nin Develi İlçesinden olduğu öğrenildi. Kayserili hekimin cenazesi yarın Develi'de defnedilecek.