Harmanşah: ''Herkes bir gün 'tır'cı olacak''

Can Harmanşah, Niğde'den Amerika'nın Ohio eyaletine uzanan hikyesiyle sosyal medyada fenomen oldu. Amerika'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tır şoförlüğü yapmaya başlayan Harmanşah, Amerika'da kurduğu tır okulunu hatırlatarak, ''Herkesi bir gün tırcı olacak'' dedi.

PAYLAŞ
  • 06.07.2022 10:00
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:00
Harmanşah: ''Herkes bir gün 'tır'cı olacak''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Can Harmanşah, Niğde’den Amerika’nın Ohio eyaletine uzanan hikâyesiyle sosyal medyada fenomen oldu. Amerika’da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tır şoförlüğü yapmaya başlayan Harmanşah, Amerika’da kurduğu tır okulunu hatırlatarak, ’’Herkesi bir gün tırcı olacak’’ dedi.

YouTube videolarıyla tanınan Can Harmanşah, etkileyici yaşam öyküsüyle sosyal medyadaki takipçi kitlesini her gün genişleten bir fenomen. 1992, Niğde doğumlu olan Harmanşah, memleketinde gündelikçi olarak çalışırken üniversite eğitimi için Eskişehir’e gitti. Okula uyum sağlayamayan Harmanşah, kız arkadaşından da ayrılınca geleceğine dair önemli bir karar alarak yurtdışının yolunu tuttu.

İflas edince tır şoförü oldu

Farklı ülkelerdeki iş denemelerinin ardından ABD’ye yerleşen Can Harmanşah, hem üniversite okudu hem de işletme alanında yüksek lisans yaptı. Ardından gezi turları düzenleyen bir şirket kuran genç girişimci, korona virüs pandemisi nedeniyle iflas edince tır şoförlüğü yapmaya karar verdi ve bu alanda eğitim aldı. Bir süre şoförlük yaptıktan sonra elde ettiği birikimle işlerini büyüten Can Harmanşah, önemli bir adım daha attı ve tır şoförlüğü eğitimleri veren bir okul açtı.

’’Öğrencilerimin büyük bölümü Türk’’

“Herkes bir gün tır’cı olacak” diyen Can Harmanşah, açtığı okula gelenlerin büyük bölümünün Amerika’ya yerleşen Türkler olduğunu söyledi: “Sağladığı maddi kazancın fazla olması nedeniyle tır şoförlüğü Amerika’daki göçmenler için gözde bir meslek. O nedenle okulumuza ilgi büyük. Öğrencilerimizin yüzde 90’ı da Türkler. Ben geçmişte çok zorluk çektiğim için elimden geldiğince herkese, özellikle de Türklere yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Hayale giden yolda bir basamak’’

Deneyimlerini sadece öğrencileriyle değil, hazırladığı videolarla sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşan Can Harmanşah, YouTube’dan elde ettiği gelirle de önemli bir girişimde bulundu. Harmanşah, Amerika’ya gitmek isteyen Türkler için Ankara’da bir danışmanlık şirketi kurdu. Öğretmen, mimar gibi iyi eğitimli birçok Türk’ün ABD’de tır şoförlüğü yapmak istediğini dile getiren Harmanşah, “Birçok kişi bu mesleği hayallerine ulaşmalarını sağlayacak parayı kazanmak için bir basamak olarak görüyor. Bu işin bir avantajı da Amerika’yı gezme imkânı sunması. Ayrıca tır şoförlüğü burada saygın bir meslek. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenlere rahatlıkla önerebilirim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

E-Spor eğitimi sona erdi

E-Spor eğitimi sona erdi

Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Kurban Pazarında ücretsiz kurban kontrolü yapılacak

Kurban Pazarında ücretsiz kurban kontrolü yapılacak

Kayserispor deplasmanda başlıyor

Kayserispor deplasmanda başlıyor

GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de bayram namazı saati açıklandı

Kayseri’de bayram namazı saati açıklandı

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

DAHA FAZLA
Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Yürüyerek geldiler, bisikletleri çalıp gittiler

Yürüyerek geldiler, bisikletleri çalıp gittiler