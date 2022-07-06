Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorgulanırken, aranması olan 17 kişi de yakalandı.

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  • 06.07.2022 09:53
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:17
Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulaması’nda 6 bin 693 şahıs sorgulanırken, aranması olan 17 kişi de yakalandı.

Ekipler tarafından emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 6 bin 693 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalanırken, 617 umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın terör ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda ise DHKP-C, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 8 olayda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar sonucunda şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararı ile 6 şüpheli ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşlem yapılan 1 şahsın da yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarında 12’si evden, 8’i işyerinden, 4’ü bağ, bahçe ve tarladan, 4’ü kamu kurum ve kuruluşundan, 2’si inşaattan hırsızlık, 13’ü kablo, 1’i motosiklet, 1’i hayvan hırsızlığı ve 10’u dolandırıcılık olmak üzere toplam 55 olayda 50 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yine yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 304 şahıs ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

Kayseri Gündem
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