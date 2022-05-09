Halk pazarında sebze fiyatları düşüyor

Kayseri'de halk pazarlarında satılan sebzelerin fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

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  • 09.05.2022 09:59
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:14
Halk pazarında sebze fiyatları düşüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de halk pazarlarında satılan sebzelerin fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı noktalarında açılan halk pazarlarında satılan sebzelerin fiyatları düşüyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaz meyveleri de kendilerini pazar tezgahlarında göstermeye başladı. Meyvede artışın, sebzede ise düşüşün olduğunu söyleyen pazarcı Furkan Mağara, “Pazarcı Furkan Mağara, “Sebze ve meyve karışık olarak satıyoruz. Sebzede çok fazla bir düşüş var. Meyve yükselişte. Yeni gelen ürünler var. Meyve şu anda yüksek seyrediyor. Salatalık 2,5-3 TL, patlıcan 10 TL, biber 10 TL, domates biraz yüksek 15-20 TL civarında satılıyor. Meyveye gelecek olursak, karpuz aylardır düşmüyor 15 TL’ye tezgahlarda satılıyor ve şu anda mevsiminin çok üzerinde. Meyvenin fiyatı biraz yüksek” ifadelerini kullandı.

Meyve fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin tezgahlarda yeni yer almasının olduğunu ifade eden Mağara, “Yerli karpuzumuz çıkmadı. İran’dan geliyor, mesafe biraz uzun o yüzden karpuzun fiyatı yüksek. Yine kayısının ilk haftası yani yüksek ama normal görüyoruz. İleriki zamanlarda düşmesini umut ediyoruz. Sebzede kışın böyleydi ve düştü. Havaların ısınmasıyla düşer diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı her daim pazarlara davet ediyorum. Yani fiyatlar manava ve markete göre çok uygun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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