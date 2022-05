Niğde Belediyesi'nden anneler için konser

Niğde Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye içinde ’Kadın Danışma Merkezi’ açtıklarını ve burada kadınlara her türlü desteği sunduklarını belirterek, "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Belediye binamızda açtığımız Kadın Danışma Merkezimizde psikolojik sosyolojik ve hukuksal açıdan kadınlarımıza destek veriyoruz. Yakında Kayabaşı Parkta bir Kadın Yaşam Merkezi açıyoruz. Kadınlarımız burada spor salonunda hem sporlarını yapacaklar hem yaşam merkezimizde ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler. İlhanlı ve Efendibey Mahallerimizde de aynı merkezi açacağız. Ayrıca Şefkat Çınarları projemizle 65 yaş üstü kendi ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

Özdemir, "İnşallah bizleri sizlerle bir araya getiren sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Allah’ın izniyle daha çok bir araya geleceğiz. Buradan hepinizin anneler gününü yeniden kutluyorum. Niğde Belediyesi olarak her daim annelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.