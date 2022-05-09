Niğde Belediyesi'nden anneler için konser

Niğde Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

PAYLAŞ
  • 09.05.2022 08:59
  • Güncelleme: 09.05.2022 08:59
Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye içinde ’Kadın Danışma Merkezi’ açtıklarını ve burada kadınlara her türlü desteği sunduklarını belirterek, "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Belediye binamızda açtığımız Kadın Danışma Merkezimizde psikolojik sosyolojik ve hukuksal açıdan kadınlarımıza destek veriyoruz. Yakında Kayabaşı Parkta bir Kadın Yaşam Merkezi açıyoruz. Kadınlarımız burada spor salonunda hem sporlarını yapacaklar hem yaşam merkezimizde ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler. İlhanlı ve Efendibey Mahallerimizde de aynı merkezi açacağız. Ayrıca Şefkat Çınarları projemizle 65 yaş üstü kendi ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

Özdemir, "İnşallah bizleri sizlerle bir araya getiren sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Allah’ın izniyle daha çok bir araya geleceğiz. Buradan hepinizin anneler gününü yeniden kutluyorum. Niğde Belediyesi olarak her daim annelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

YRP’li Önder Narin: “Kayseri ve Türkiye’yi refaha kavuşturacağız”

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

DAHA FAZLA
Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

Vakıflar Haftası, ‘paylaşma geleneği’ temasıyla kutlanacak

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu’nun neden kapatıldığını açıkladı

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Jandarma suça geçit vermiyor

Jandarma suça geçit vermiyor