Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı
Kayseri'de halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
- 08.06.2022 10:17
- Güncelleme: 08.06.2022 10:17
Kaza, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Halk otobüsü ve motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yere savruldu. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü daha sonra olay yerinden ayrıldı.
1ha
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