Haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan şüpheliler yakalandı

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  • 01.02.2022 17:35
  • Güncelleme: 01.02.2022 17:35
Haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 Yıl 3 Ay hüküm bulunan M.D. ve S.G. isimli şahıslar, 01 Şubat 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına
alındı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

BGC

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