Hacılar Erciyespor BAL'da

Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan Play Off finalinde dakikalar 44'ü gösterirken Murat Mağara Hacılar Erciyesspor'u öne geçiren golü kaydetti. Devreye 1-0 önde giren Hacılar Erciyesspor, 53'üncü dakikada Yusuf Karaboğa ile farkı ikiye çıkarttı. Maçta başka gol olmadı. Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup eden Hacılar Erciyesspor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek.

MAÇTAN SONRA FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Müsabakadan sonra iki takım futbolcuları birbirine girdi. Emniyet güçleri ve çevredekilerin müdahalesi ile karşılaşmayı kaybeden Kayseri Şekerspor sahadan çıktı. Play - Off Şampiyonu olan ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor'a kupa ve madalyaları verildi.

