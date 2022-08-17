Hacılar'da yollar yenileniyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 2022 yılı ilk 8 ay içerisinde 65 bin metrekare parke çalışması yapıldığını belirterek yılsonuna kadar bu sayıyı 165 bin metrekare olarak tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

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  • 17.08.2022 10:38
  • Güncelleme: 17.08.2022 10:46
Hacılar'da yollar yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 2022 yılı ilk 8 ay içerisinde 65 bin metrekare parke çalışması yapıldığını belirterek yılsonuna kadar bu sayıyı 165 bin metrekare olarak tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İlçe genelinde yapılan kilitli parke yol yapım çalışmaları ile daha konforlu bir yaşam sunduklarını belirten Özdoğan şöyle konuştu; "“Kilitli parke yol yapım çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçe genelinde birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 65 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirdik, yılsonunda 165 bin metrekare yol çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda yine ekiplerimizle birlikte yaptığımız değerlendirmede planladığımız üzere çalışmalarımızı bu yaz içerisinde hem parke hem de asfalt çalışması olarak eksik gördüğümüz yerleri tamamlayacağız. Gerek fen işleri gerekse imar müdürlüğü birimimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürmektedir. Hacılarda insanımızın tüm alanlarda yaşam konforlarını artırmak adına tüm noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. İnsanımızın rahatı için tüm ekiplerimizle gayretli çalışmalarımız sürmektedir. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Çevredeki vatandaşlarda yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Özdoğan’a teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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