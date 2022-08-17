Ameliyat stresini 'ney'le atıyor

Sivas'ta görevli operatör doktor ameliyata girmeden önce stresini ney üfleyerek atıyor.

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  • 17.08.2022 10:32
  • Güncelleme: 17.08.2022 10:32
Ameliyat stresini 'ney'le atıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta görevli operatör doktor ameliyata girmeden önce stresini ney üfleyerek atıyor.

Sivas Numune Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Erkan Hazar, öğrencilik yıllarında müziğe merak saldı. Hobi olarak başladığı müzikte Ney üfleme sanatı ile tanıştı. Ney Üfleme sanatı Hazar’ın zamanla hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu. Oldukça stresli bir mesleğe sahip olan Uzman Doktor Erkan Hazar, iş stresinden Ney üfleyerek uzaklaşıyor. Mesai saatleri dışında ve ameliyata girmeden önce oluşan stresini Ney üfleyerek gideren Hazar, bu sayede Ney’in sesi ile huzur ve moral buluyor.

“Bu enstrüman bütün insanlarda duygusal ve zihinsel huzuru oluşturuyor”

Dr. Erkan Hazar, stresini ney çalarak giderdiğini belirterek, “Bizim cerrahi mesleğimizin yanında birde zaman zaman hobi zaman zamanda stresimizi atmak için de ney üfleme sanatıyla ilgileniyorum. Bir çok enstrüman çalmak ile birlikte esas olarak ney üflüyorum. Ney üflemek kültürün bir parçası. Adana’da yetiştiğim dönemde öğrencilik yaptığım dönemde müzikle ilgileniyordum. Ama beni cezbeden ney üflemeydi. Ara ara profesyonel ara ara da amatör olarak ney üfledim. Tabi Cerrah Onkoloji Uzmanı olduktan sonra da bunu bırakmadık. Bizim ameliyatlarımız çok uzun sürer ve streslidir. Ameliyat öncesi de stresi atmak için de ney üflemekteyim. Bizim mesleğimiz stresli olduğu için tüm arkadaşlara da öneriyorum. Neyin sesi huzur veriyor mu? Hayır deme ihtimali hemen hemen yok diye düşünüyorum. Çünkü bu enstrüman bütün insanlarda duygusal ve zihinsel huzuru oluşturuyor. Tabi bu bende biraz daha fazla. Hem kendi stresimi atıyorum hem de çevremdekiler ilgiye izliyorlar” dedi.

İHA

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