Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'yi en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, 'Kayseri'yi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 17.08.2022 10:13
  • Güncelleme: 17.08.2022 10:47
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'yi en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, “Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz” dedi.

Kayseri’yi turizm şehri yapma yolunda projeler üretip, yatırımlar gerçekleştirerek şehrin turizmine katkı sunan Başkan Büyükkılıç, turizm alanında yapılan toplantı ve etkinlikleri de takip ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürebilir bir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması gibi hedefler doğrultusunda kurulan Kayseri İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na katılan Büyükkılıç, Kayseri’deki doğal, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti;

“Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapmak ve şehrimizdeki doğal, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele verip çalışıyoruz. Bu doğrultuda ajansımız aracılığı ile Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ve turizm ile ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizin tanıtımı için yapacağımız çalışmaları değerlendirme adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 6 bin yıllık kadim geçmişi ve sahip olduğu turizm potansiyeli ile şehrimizi bir turizm merkezi yapma gayretindeyiz. Kayseri inşallah bir turizm merkezi olacak.”

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

İYİ Partili Yücel: 'Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler'

İYİ Partili Yücel: “Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler”

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Kayserispor'da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Kayserispor’da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta 'Kış Hazırlıkları' Başlıyor

Talas'ta 'Kış Hazırlıkları' Başlıyor

Hacılar'da yollar yenileniyor

Hacılar'da yollar yenileniyor

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'yi en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'yi en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz'

İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Şehit Mücahit Sınırtepe’nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy'un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy’un cep telefonundan muhtarlara seslendi