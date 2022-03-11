Hacılar'da ekipler kesintisiz çalışıyor

Hacılar'da etkili olan kar yağışının ardından Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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  • 11.03.2022 13:33
  • Güncelleme: 11.03.2022 13:49
Hacılar'da ekipler kesintisiz çalışıyor
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Hacılar’da etkili olan kar yağışının ardından Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde yağan kar yağışı ile birlikte 7/24 çalışarak kapalı yol kalmamasını sağlıyor. İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kar yağışıyla birlikte ekiplerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü’nde ekiplerin çalışmasını canlı izledi.

Başkan Özdoğan, ayrıca vatandaşları uyararak mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede ekiplerin ara vermeden çalıştığını hatırlatan Başkan Özdoğan, ana güzergâh ve mahallelerde ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti. Ekiplerin kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Özdoğan, “İlçemizde yağan kar yağışıyla birlikte ekiplerin sabahın ilk ışıklarıyla beraber yolları açmaktadır. Alanda 10 araç 50 personelimizle çalışmalarımız sürmektedir. Okulların tatil olması sebebiyle de mecbur kalınmadığı sürece yola çıkılmamasını istiyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan, ayrıca teknolojiyi de etkili bir şekilde kullandıklarını belirterek görevli araçlardan sadece bir tanesinin sabah saatlerinde 115 km yol kat ederek çalışma yaptığını, çalışan tüm personelin hangi alanda çalıştıklarını an be an gördüklerini söyledi. Özdoğan kar yağışının geceden beri yoğun bir şekilde yağdığını söyleyerek kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sahada kesintisiz sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Özdoğan, vatandaşların 442 37 77 telefondan anında Fen İşleri Müdürlüğü’ne ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

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İHA

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