Kayserispor'un cezası belli oldu

Kayserispor'a ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

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  • 11.03.2022 13:17
  • Güncelleme: 11.03.2022 13:50
Kayserispor'un cezası belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’a ve Teknik Direktör Hikmet Karaman’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

Geride kalan hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşan ve 2-1 kaybettiği müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Kayserispor’un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Kayserispor kulübünün 7 Mart 2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Alanyaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman’ın hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği duyuruldu.

PFDK ayrıca Kayserispor kulüp görevlileri Onur Solmaz ve Zülfinaz Vural’a, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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İHA

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