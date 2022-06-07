Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 07.06.2022 11:42
  • Güncelleme: 07.06.2022 11:57
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde Başkan Özdoğan; “ilçemize gerek devletimiz gerekse büyükşehir belediyemiz, gerekse ilçe belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan yol açma bir taraftan parke ve asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi. Başkan Özdoğan Türk ordusuna başarılar dileyerek; "İnşallah ordumuz yakın zamanda terörle mücadelede gerekeni yapacak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum şanlı ordumuza da yapacakları görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2022/1 nolu plan bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.05.2022 tarih ve 3671 sayılı ’Satış’ konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 3672 sayılı müzekkere ekinde sunulan ’Satış’ konusu görüşülerek encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.05.2022 tarih ve 3673 sayılı müzekkere ekinde sunulan mekânsal adres kayıt sistemi (MAKS) veri üretimi ve yaygınlaştırma projesi çerçevesinde adres kayıtlarının entegrasyonu konusu görüşülerek gerekli teknik çalışmaların görüşülmesine oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.05.2022 tarih ve 3677 sayılı asfalt alımı için protokol yapılması konusunun görüşülerek ilçemizde kullanılmak üzere asfalt alımı işi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ve Talas belediyesi ile protokol imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde Rezerv alanındaki 3203 ada 1 parsel konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ek gündem maddesinde ise Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 3783930 sayılı yazısı ile belediyeye devredilen Karpuzsekisi Mahallesi rezevr yapı alanındaki 3203 ada 1 parselde imar uygulamasından doğacak parsellerin satışı, trampası ve tahsisi için encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

DAHA FAZLA
Talas'ta Haziran ayı meclisi

Talas'ta Haziran ayı meclisi

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

Kayseri'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri’de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor