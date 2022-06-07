Başkan Büyükkılıç: 'Sivil toplum teşkilatlarımızın önemi büyük'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte MÜSİAD'ın düzenlediği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılarak, iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, sivil toplum teşkilatlarının önemine dikkat çekti.

PAYLAŞ
  • 07.06.2022 11:28
  • Güncelleme: 07.06.2022 11:36
Başkan Büyükkılıç: 'Sivil toplum teşkilatlarımızın önemi büyük'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte MÜSİAD’ın düzenlediği Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katılarak, iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, sivil toplum teşkilatlarının önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, iş insanlarına ve sanayicilere ‘iyi ki varsınız’ diyerek, şöyle konuştu;

“Sayın Valimize tekrar ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma anlayışı içerisinde bu şehrimize, kadim medeniyetler şehrine, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olan bu güzel şehrimize hep birlikte hizmet edeceğimize inanıyorum. Sivil toplum teşkilatlarımızın önemi büyük, MÜSİAD’ımızın bizim gönlümüzdeki yeri de başkadır. Biz sizleri seviyoruz, sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız.”

Vali Gökmen Çiçek ise omuz omuza, kol kola mücadele edeceklerini ifade ederek, Kayseri’ye layık olmak için çalışacaklarını söyledi. Toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

DAHA FAZLA
Talas'ta Haziran ayı meclisi

Talas'ta Haziran ayı meclisi

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

Kayseri'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri’de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor