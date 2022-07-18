Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 18.07.2022 17:47
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:46
Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurkları A.D.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Kick Boksçular 15 Temmuz kupasında mücadele etti

Kick Boksçular 15 Temmuz kupasında mücadele etti

YRP'li Önder Narin: 'Vatandaşlarımız salondan çıkarken 'evet benim bu partiye oy vermem lazım' diyecekler'

YRP’li Önder Narin: “Vatandaşlarımız salondan çıkarken ‘evet benim bu partiye oy vermem lazım’ diyecekler”

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Erhan Özhan: 'Mezarlık alımı ücretsiz olmalı'

İYİ Partili Erhan Özhan: ‘Mezarlık alımı ücretsiz olmalı’

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Sarraf Gülderdi: 'Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı'

Sarraf Gülderdi: “Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı”

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'