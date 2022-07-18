Başsavcı Korkmaz göreve başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.
- 18.07.2022 17:45
- Güncelleme: 18.07.2022 18:46
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, HSK’nın son yayınlanan kararnamesi ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Korkmaz, Kayseri Adliyesi’ndeki görevine bugün itibariyle başladı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN