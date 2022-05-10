Güven timlerinden suça geçit yok

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalanırken 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri; Hunat mahallesi, Cumhuriyet meydanı, Kazancılar ve Millet caddelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca bir şahıstan da 1 adet tabanca, 8 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.