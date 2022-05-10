Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklarını dilendirdikleri tespit edilen 13 aileye ceza yazıldı.

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  • 10.05.2022 18:26
  • Güncelleme: 10.05.2022 21:10
Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklarını dilendirdikleri tespit edilen 13 aileye ceza yazıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, çocuklarını dilendirdikleri tespit edilen 13 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan adli işlem yapılırken, 5 kişiye de Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı.

Polis okul çevresinde kuş uçurtmadı

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” adı altında çalışma yapıldı. Son 1 ay içerisinde 34 farklı uygulama yapan ekipler, kent merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, şans bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında inceleme yaptı. Uygulama çerçevesinde 5 bin 498 kişi sorgulanırken, aranması olan 12 şahıs yakalandı, 415 iş yeri de denetlendi.

İHA

Kayseri Gündem
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