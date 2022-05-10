Kayseri'de 1 ayda 575 kaza meydana geldi

Kayseri'de 1-30 Nisan tarihleri arasında 575 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi kaybetti, 382 kişi de yaralandı.

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  • 10.05.2022 18:24
  • Güncelleme: 10.05.2022 21:11
Kayseri'de 1 ayda 575 kaza meydana geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 1-30 Nisan tarihleri arasında 575 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda; 2 kişi kaybetti, 382 kişi de yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında kentte yapılan uygulamalarda, 39 bin 918 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 17 bin 71 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 101 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Uygulamalarda ayrıca 740 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 212’si yaralamalı ve 252’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 464 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 284 kişi yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 30 bin 599 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 693 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 215 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü, 25’i yaralamalı ve 49’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 75 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Ekiplerce ilçe Merkezlerinde 7 bin 913 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 507) araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 64 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 25’i yaralamalı ve 11’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 36 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 47 kişi yaralandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce; bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

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