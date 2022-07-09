Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde devriye gezen güven timleri, bıçaklı kavgaya anında müdahale etti.

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  • 09.07.2022 21:47
  • Güncelleme: 09.07.2022 23:30
Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde devriye gezen güven timleri, bıçaklı kavgaya anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Sokağı’nda meydana gelen olayda, bir vatandaş devriye gezen güven timlerine sopalı ve bıçaklı kavga olduğunu ihbar etti.

Olay yerine yakın olan ekiplerin anında müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, şahısların üzerinde bulunan suç aletlerine el konuldu.

İHA

Kayseri Gündem
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