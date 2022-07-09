Kayseri'de kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kayseri'de kesilmek üzere alınan kurbanlıklar sahiplerinden kaçarak çevre sakinlerini zora soktu.
- 09.07.2022 15:40
- Güncelleme: 09.07.2022 15:40
Kayseri’de bayramın birinci günü kesimhaneye götürülen kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı. Kurbanlık sahipleri kaçan kurbanları yakalamak için kovalamaya başladılar. Bazı kurbanlıklar yakalanıp tekrar kesimhaneye götürülürken bazıları ise izini kaybettirip uzaklaştı.
1ha
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