Güven timleri güven veriyor

Kayseri'de, güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 3 bin 257 şahıs sorgulandı, kaybolan 3 çocuk ailesi bulunarak teslim edildi.

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  • 01.08.2022 14:07
  • Güncelleme: 01.08.2022 14:27
Güven timleri güven veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 3 bin 257 şahıs sorgulandı, kaybolan 3 çocuk ailesi bulunarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında kentin 13 farklı noktasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda, 3 bin 257 şahıs ve 729 araç sorgusu yapıldı. Kaybolan 3 çocuğun ailesini bularak teslim eden ekipleri, bıçakla tehdit konusunun failleri olan çocuk şahısları da suç aletiyle birlikte yakaladı. Ayrıca, kaybolan cüzdan da sahibi bulunarak teslim edildi. Yapılan uygulamalarda, 65 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri gereği idari işlem yapan yapan güven timleri, aranması olan 11 şahsı yakaladı, 9 şahsa da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yaptı.

Öte yandan, 5 sürücü ve araca trafik ekibi ile birlikte işlem yapan ekipler, sorumluluk bölgeleri devriye güzergahlarında toplamda 38 vatandaş ihbarını da değerlendirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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