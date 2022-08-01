AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İl Göç İdaresi Müdürlüğü (GİM) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 01.08.2022 13:32
  • Güncelleme: 01.08.2022 14:26
AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İl Göç İdaresi Müdürlüğü (GİM) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Ayşegül Yalçın Eriş tarafından Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda imzalandı. Protokol çerçevesinde göç alanında çalışan ya da çalışacak profesyonellere ve gönüllülere yönelik uygulamalı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde akademik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması için taraflar arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.

Protokolün imzalandığı toplantıya AGÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Mimarlık Dekan Vekili Prof. Dr. Burak Asiliskender, Öğretim Üyeleri Dr. Sinan Akyüz, Dr. Armağan Teke Lloyd, Dr. Sümeyra Ayık, Öğr. Gör. Bora Akince ve Arş. Gör. Gülsüm Polat ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden Oğuz Bayram, SGDD-ASAM’dan Ayşenur Çelik, Yağmur Sökmen, Merve Gök, Elif Atalay ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) Barış Değirmenci katıldı.

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İHA

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