Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, gurbetçi vatandaşları Kayseri'de bir araya getirdiği Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı tüm hızıyla sürerken, gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'nin tarihi ve doğa güzelliklerini keşfediyor.

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  • 17.07.2022 12:34
  • Güncelleme: 17.07.2022 14:01
Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, gurbetçi vatandaşları Kayseri’de bir araya getirdiği Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı tüm hızıyla sürerken, gurbetçiler kültür turları ile Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerini keşfediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde gurbetçileri Kayseri’de buluşturan 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı ile kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği çerçevesinde gurbetçi vatandaşlara yönelik, Koramaz Vadisi ve Kültepe Kaniş Karum’a kültür gezisi düzenlendi. Tamamen ücretsiz olan gezilerde gurbetçilere Kayserililer de eşlik ederken, gurbetçiler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’ne ve Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yerine hayran kaldılar. Büyükşehir Belediyesi tarafından gurbetçilere, çok zengin bir tarihe sahip olan Kayseri’nin bu zengin kültür değerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde bulunan tarihi mekanları tanıtmak üzere ’Kültür Yolu’ projesi çerçevesinde gezi de düzenlendi. Katılımcılar, dünyanın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Gevher Nesibe tıp kompleksinden başlayan kültür yolu gezisinde, Cumhuriyet Meydanı’ndan geçip Yoğunburç’a, Tarihi Kayseri Lisesi’nden ve Kayseri Mahallesi’ne ulaşan bir tarihi yolculuk yaptı. Gurbetçi vatandaşlar, böylesi anlamlı ve güzel organizasyonu hazırlayan başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Öte yandan 13-31 Temmuz günleri arasında yurt dışından gelen vatandaşlarla tüm Kayserilileri buluşturan festival gibi etkinlikte birbirinden ünlü sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler yer alıyor.

Ayrıca KAYMEK tarafından birçok etkinlik de tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yapılıyor. Bu çerçevede şenlikte, 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak yansıtan “70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar” isimli sergi, Sıladan Gurbete Fotoğraf Sergisi, KAYMEK’le öğreniyorum isimli Ebru ve bebek yapımı etkinlikleri, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve Geleneksel El Sanatları stantları, özel olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleriyle tarihe uzanan fotoğraf çekim alanı, Sırdaşın Olayım stantı ile yüz boyama etkinlikleri de gerçekleşiyor. Spor A.Ş.’nin sportif faaliyetler düzenlediği Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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