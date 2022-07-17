1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nda inceleme

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bünyan'da 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

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  • 17.07.2022 12:29
  • Güncelleme: 17.07.2022 14:02
1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nda inceleme
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bünyan’da 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı’nda incelemelerde bulundu.

İç Anadolu’nun en gelişmiş şehirlerinden olan Kayseri, hem merkezde hem de 16 ilçesinde bulunan tarihi hanları, kervansarayları, köprüleri, medreseleri, camileri ile öne çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile birlikte Kayseri’ye 40 kilometre mesafedeki Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi’nde 1240 yılında ünlü Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı’nı ziyaret etti. Kervansarayda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Tarihi bir hanımız, Karatay Medresesi’ni gezdik, ziyaret ettik. Selçuklu’nun şahane bir eseri, burası ile ilgili değerlendirmeler yaptık” dedi.

Kayseri’nin turizm alanında tanıtılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, “Burası İpek Yolu üzerinde, bu güzergah ticaretin güzergahıdır. Karatay Hanımız bizim için çok önemlidir. Şehrimizi bileceğiz, tarihi eserlerimizi bileceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’mizin her köşesine hizmet etmeye, Kayseri’mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, kentin birçok tarihi eserini turizm alanında tanıtarak, marka bir şehir olma kararlılığını sürdüreceklerini vurguladı.

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İHA

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