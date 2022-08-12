Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu'na katılmak amacıyla kente gelen Güney Koreli uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencilerini ağırladı. 6 bin yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'de kültür gezisine katılan heyet, kadim kente adeta hayran kaldı.

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  • 12.08.2022 14:47
  • Güncelleme: 12.08.2022 14:55
Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı
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Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu’na katılmak amacıyla kente gelen Güney Koreli uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencilerini ağırladı. 6 bin yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’de kültür gezisine katılan heyet, kadim kente adeta hayran kaldı.

Anadolu’da ticaretin merkezi olarak tanınan Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin iş birliği halinde devam ederken, Kültepe Kaniş-Karum bölgesindeki kazı çalışmalarını görmek amacıyla Güney Kore’den uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencileri Kayseri’ye geldi.

Büyükşehir Belediyesi uzman ekiplerince Kültepe Kaniş-Karum bölgesindeki kazı çalışmalarını ve kültür yolunu gezen heyet, yapılan kazı çalışmaları hakkında da bilgiler aldılar. Ayrıca, Güney Kore’den gelen heyet, Kültepe Kaniş-Karum’da düzenlenen Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu’na da katıldı. Kültür yolu gezisi çerçevesinde ise Mimarsinan’ın eseri Kurşunlu Camii’ni, Abdülhamid Han zamanında yapılan Tarihi Saat Kulesi’ni, Sahabiye Medresesi’ni ve dünyada ilk tıp fakültesi olarak bilinen Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi gibi pek çok tarihi mekânı gezdiler. Tarihi mekânlara ve eserlere hayran kalan Güney Koreliler, bol bol fotoğraf çektiler.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Kore’den gelen heyetin burada bir hazine keşfedeceğini ifade ederek, şehrin tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran tüm belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe’nin, uluslararası çapta tanıtılması konusunda çaba ve özveri gösterdiklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, Kültepe’nin Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla adından söz ettirdiğini vurgulayarak, “Tabletler 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alındı. UNESCO’nun miras listesinde bulunmasından dolayı da gururluyuz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliğinde ‘Bellek Kültepe Sergisi’ni tarihi Kayseri Kalemizde sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Kültepe’ye kadar dayanan ticaret kültürü sayesinde Kayseri’miz, müteşebbis insan gücüyle gelişerek bugünlere gelmeyi başardı. Yeraltı hazineleriyle ünlü şehrimizin ülkemiz için de şans olduğunu söyleyebilirim. Geçmişi aydınlatmak adına yapılan tüm çalışmaları da her zaman Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Güney Kore’den gelen uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencilerine de hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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