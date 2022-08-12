Araç fiyatları düşüşte

Son yıl içinde ortaya çıkan araç fiyatlarındaki anormal artış nihayet düşmeye başladı. Uzmanlar, sıfır araçlardaki 6 ay ve 6 bin kilometre satış kısıtlaması, ÖTV'deki indirim beklentisi ve Rekabet Kurulu'nun internet üzerinden araç satışı yapan kurumlara yönelik başlattığı incelemeler neticesinde araç fiyatlarının yüzde elli oranında düşüş göstereceğini iddia ediyorlar.

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  • 12.08.2022 14:49
  • Güncelleme: 12.08.2022 14:52
Araç fiyatları düşüşte
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Özellikle ikinci el piyasasındaki yükselen araç fiyatları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Kayseri ziyaretlerinde yaptığı açıklamalardan sonra düşmeye yönelmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un "Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" demesinden hemen sonra, bu piyasadan yüksek rant sağlayan çevrelerin tedirginliğine yol açmıştı. 

Ayrıca, Uzmanlar, Rekabet Kurulu’nun, Arabam.com, VavaCars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil  gibi internet üzerinden araç satışı yapan firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar vermesiyle beraber önümüzdeki günlerde özellikle ikinci el araç piyasasında %50’lere varan düşüşlerin olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Sektörde fiyatların düşmesine neden olan üçüncü etkenin de ‘ÖTV’deki indirim beklentisi olduğunun altını çizen uzmanlar, bu üç etkenin reel olarak piyasada önemli bir fiyat düşünü beraberinde getireceğini belirtiyorlar.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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