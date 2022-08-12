Araç fiyatları düşüşte

Özellikle ikinci el piyasasındaki yükselen araç fiyatları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Kayseri ziyaretlerinde yaptığı açıklamalardan sonra düşmeye yönelmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un "Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" demesinden hemen sonra, bu piyasadan yüksek rant sağlayan çevrelerin tedirginliğine yol açmıştı.

Ayrıca, Uzmanlar, Rekabet Kurulu’nun, Arabam.com, VavaCars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil gibi internet üzerinden araç satışı yapan firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar vermesiyle beraber önümüzdeki günlerde özellikle ikinci el araç piyasasında %50’lere varan düşüşlerin olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Sektörde fiyatların düşmesine neden olan üçüncü etkenin de ‘ÖTV’deki indirim beklentisi olduğunun altını çizen uzmanlar, bu üç etkenin reel olarak piyasada önemli bir fiyat düşünü beraberinde getireceğini belirtiyorlar.

