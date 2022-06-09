Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Güneşin zararlı ışınlarından gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ancak piyasada bulunan her gözlük koruma sağlamıyor. Uzmanlar, gözlük alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Kayseri’de 6 yıldır optikçi olarak esnaflık yapan Alaaddin Kayısı, güneş gözlüğünün aksesuardan öte sağlık için mutlaka kullanılması gereken bir ürün olduğunu söyledi. Gözlük alırken koruması olup olmadığına ve çerçeve özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kayısı, “Gözlüğün üzerindeki boyalar cilt kanserine kadar sebebiyet vermektedir. Aldığınız ürünün sertifikalarının tamamının olması gerekmektedir. Çünkü lensin ve çerçeve kalitesinin iyi olması lazım. Güneş gözlükleri bir aksesuardan ziyade sağlık ürünüdür. Buna bağlı olarak lenslerde kesinlikle ultraviyole korumanın bulunması gerekir. Gözlüğümüzü seçerken, kaşlarımızı yarı kapatmasına da dikkat etmeliyiz” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Güneş gözlüğü kullanımının küçük yaşta başlanması gerektiğini de belirten Kayısı, “Çocuklar, 6’ıncı aya kadar güneşe maruz bırakılmamalıdır. 6 aydan sonra güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır. Gözü ultraviyole ışınlardan ne kadar erken muhafaza edebilirsek göz sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca çocuk güneş gözlüğü materyalleri biraz daha yumuşak olmalı ve çocuğun burun yapısını bozmaması gerekmektedir. Daha sağlam, kırılmaya dayanıklı ürünler seçilmelidir” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ SOLÜSYONLA TEMİZLENMELİ

Güneş gözlüklerinin temizliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Alaaddin Kayısı, temizlikte solüsyon kullanılmasını tavsiye etti. Kayısı, “Güneş gözlükleri yumuşak bezle silinmeli. Bezle silmeden önce camlardaki tozu gidermek için de solüsyon kullanılmalı. Eğer bu sprey kullanımı olmazsa camın üzerindeki tozlanma, bezle birlikte cama zımpara etkisi yapar ve camı çizer. 6 ayda bir de gözlüklerin bakımının yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Bu arada kaliteli ve sağlık açısından zararsız bir güneş gözlüğünün 250 liradan başlayan fiyatlarla satıldığı belirtildi.