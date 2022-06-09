Niğde'de 'Kökümüz Bir Türküz Festivali' yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen 9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu çerçevesinde ’Kökümüz Bir Türküz’ adlı festival gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Eşi Öğr. Gör. Dilek Yaprak Uslu’nun da katıldığı festivalde; Üniversite Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Orkestrası Konseri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Davul Gösterisi, Bakü Avrasya Üniversitesi Mugam Konseri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Türk Halk Oyunları Gösterisi, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Tomris Gösterisi, Kazak Türküleri, Tomiris Dans Topluluğu Kazak Halk Dansları, Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Halk Oyunları Gösterisi, Ankara Halk Oyunu Gösterisi ve Üniversite Konservatuvar Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Türk Dünyası Konseri yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen festival sonunda Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve protokol üyeleri tarafından, festivalde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.