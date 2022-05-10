Gültekin Uysal Kayseri'ye geliyor
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kayseri'ye gelerek bir dizi ziyarette bulunacak ve partisinde düzenlenecek olan toplantıya katılacak.
- 10.05.2022 16:27
- Güncelleme: 10.05.2022 16:27
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinde düzenlenecek olan “14 Mayıs Demokrasi Şafağı” toplantısına katılmak üzere 14 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek. Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan program saat 15.00’da başlayacak.
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı Öner Yiğit ise Genel Başkan Gültekin Uysal’ın ziyaretini duyurarak, vatandaşları programa davet etti.
1ha
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