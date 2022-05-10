Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi

Kayseri'de emekli Resim Öğretmeni Fahire Güngör'ün torunu Aydan için yıllardır kendi el işiyle yaptığı kıyafetler sergilendi.

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  • 10.05.2022 16:20
  • Güncelleme: 10.05.2022 16:32
Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de emekli Resim Öğretmeni Fahire Güngör’ün torunu Aydan için yıllardır kendi el işiyle yaptığı kıyafetler sergilendi.

Emekli Resim Öğretmeni Fahire Güngör’ün, torunu Aydan’ın kullanması için 5 yıl boyunca kendi el işiyle yaptığı kıyafetler gelini Nuran Aydın Güngör tarafından düzenlenen sergiyle meraklılarına sunuldu. Yılların verdiği birikimleri yaptığı eserlere yansıtmaya çalıştığını ifade eden Fahire Güngör; "Emeklilik dönemimde torunumun geleceğini haber aldığımdan beri çalışmalarımı sürdürüyorum. Aşağı yukarı 5 yıldır torunum için bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yılların verdiği birikimleri yaptığım eserlere yansıtmaya çalıştım. El örgüleri, kazaklar, yelekler, hırkalar, pantolonlar, elbiseler yaparak torunumu büyük bir zevkle giydirmeye çalıştım. Bunların büyük yüzde 99’u elle dikilmiş şeyler. Makine kullanmadım, tamamen el işidir. Evdeki bazı ürünleri değerlendirmeye çalıştım" dedi.

Kendisi de Kendisi de Resim Öğretmeni olan Aydan’ın annesi Nuran Aydın Güngör de; "Kayınvalideme böyle bir sergi açmak ve onun yaptığı işlerden dolayı teşekkürlerimle onurlandırmak için böyle bir plan yaptım" diyerek duygularını paylaştı.

Öğretmenevi’ndeki ’Fahire Güngör’ün Aydan Koleksiyonu Sergisi’ Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay’ın da katılımıyla açıldı. Sergiye katılanlara; İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi öğrencilerinin yaptığı gilaburulu bayram şekeri ve gilaburulu çiğ köfte ikram edildi.

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İHA

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