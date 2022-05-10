4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

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  • 10.05.2022 16:22
  • Güncelleme: 10.05.2022 16:22
4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti menemenin, 4 kişilik bir aile için maliyetinin arttığını söyleyen manav Muhittin Leblebicioğlu, “4 kişilik bir aile menemen yemek isterse ortalama 30 lira harcamaları gerekiyor” dedi.

Türk mutfağında kahvaltının vazgeçilmezi olan menemen, artan sebze fiyatları ile lüks yiyecekler arasına girdi. 4 kişilik menemen’in 30 TL’ye mâal söyleyen manav işletmecisi Muhittin Leblebicioğlu, “4 kişilik bir ailenin tüketeceği menemen için adam başı bir yumurtadan 4 yumurta, iki domates, üç- dört biber ve bir tane kuru soğan. Bunların yanında 3 ekmek yendiğini düşünürsek maliyeti bize 30 lira olacaktır” dedi. Leblebicioğlu, menemenin Osmanlı’ya kadar dayanan bir yöresel lezzet olduğunu, besin ve vitamin değerinin yüksek olduğunu vurguladı. Güncel fiyatların ise, yumurtanın tane fiyatı 1,5 lira, domates kilosu 20 lira, biber kilosu 7,5 lira, kuru soğan kilosu 6,95 lira, olarak tezgâhlarda satıldığını sözlerine ekledi.

Havaların ısınmasının ardından fiyatların düştüğünden söyleyen Leblebicioğlu, “Önümüzdeki hafta, meteorolojinin verdiği rapora göre havalar 10-15 derece ısınacak. Buna göre sebze meyve fiyatları yüzde elliye yakın düşecek diyebiliriz. Ramazan’da suni bir yükselme yaşadık, ama bundan sonra o fiyatları görmeyiz. Fiyatlar günden güne düşüyor, havalar ısındıkça düşmeye de devam edecek. Mayıs’ın 20’sinden sonra daha uygun fiyatlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha

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