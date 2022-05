Kayserili avukat ‘Adalet Vakfı’ kurdu

TÜRAV Kurucu Başkanı Av. Zeki Gümüş, hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaparak, “Adaletin daha etkin ve hızlı sağlanması noktasında , adalet kurumlarına her türlü kaynak sağlamak için faaliyetlerde bulunmak ve bu kurumların yanında olmak, bu kurumlara yetişecek insan kaynaklarına her türlü destek sağlamak amacıyla ‘herkes için değil, her şey için adalet’ ilkesiyle hareket edeceğiz” dedi.

Hukuk ve adalet kavramının tartışma konularından biri haline gelen ülkemizde, adalete güvenin günden güne azaldığı bir toplumda, Kayserili avukat Zeki Gümüş’ün önderliğinde, ‘hukuk’ ve ‘adalete’ güvenin yeniden sağlanmasına katkı vermek amacıyla Türkiye Adalet Vakfı kuruldu. Kısaltması TÜRAV olan vakfın kurucu başkanı olarak Kayseri Barosu avukatlarından Zeki Gümüş oldu. Türkiye’nin mesleki anlamda kurulan vakıflar arasında ön sıralarda yer alması planlanan TÜRAV’ın Kayseri’de kurulmuş olması da kentin, hukuk misyonu anlamında ayrı bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.

‘HERKES İÇİN DEĞİL, HER ŞEY İÇİN ADALET’

TÜRAV’ın amaçları hakkında bilgiler veren Vakıf Başkanı Zeki Gümüş, “Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı gereğince yargının malzemesi olan adalet kavramı ve bu kavramın kapsadığı tüm alanlarda etkin olmak noktasında adalet kavramının soyut içeriğinin somut ve uygulanabilir hale dönüştürülmesindeki toplumsal alandaki tüm evreleri kapsayacak faaliyetlerin oluşumundaki amacına hizmet eder. Adaletin daha etkin ve hızlı sağlanması noktasında , adalet kurumlarına her türlü kaynak sağlamak için faaliyetlerde bulunmak ve bu kurumların yanında olmak, bu kurumlara yetişecek insan kaynaklarına her türlü destek sağlamak. Adalet kavramıyla birlikte, duygusunun, anlamının ve öneminin zenginleştirilmesi ile adalet duygu ve inancının kaybolmasına engel olmak. Adalet bilinci ve duygusunun en üst düzeyde gözetilmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitsel, görsel, basın, medya vb. yollarla ilgili alanlarda yatırımlar yaparak faaliyetlerde bulunmak . Toplumun güncel dinamikleri ve ihtiyaçları ile oluşacak yasal düzenleme ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konularda bilimsel çalışmalara destek vermek, raporlar düzenlemek, anketler yaptırmak ve yapmak suretiyle yasa çıkarıcılara destek olmak amaçlarımız arasında yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘SÖZ KONUSU TOPLUM İSE O KONUDA TARAFIZ’

Toplumu ilgilendiren konularda ‘taraf’ olacaklarını da kaydeden avukat Gümüş, “Toplum vicdanının ve ahlaki yapının adil olması noktasında faaliyetlerde bulunmak ve bu konularda taraf olmak. Toplumun ve bireylerin hak arayışında yanında, gerekirse taraf olmak, ekonomik gücü olmayanlara ekonomik destek vermek, gerekirse bu konularda fon oluşturmak. Adalet mekanizmasının zenginleştirilmesi ve değişen dünya şartlarına göre adaleti oluşturan kanunların çağın gereklerine uyarlanması için bilimsel kurum ve kuruluşlara destek vermek. Türkiye’de yaşayan bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, hayvan, bitki ayrımı yapılmaksızın yaşama hakkı olan, mağdur edilmiş, susturulmuş canlıların sesi olmak ve onların haklarını hukuka ve anayasaya uygun bir şekilde savunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

VAKFIN AMACI İLE BAĞLANTILI KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Vakfın amaçları ile ortak amaç uğruna hizmet veren kuruluşlarla da ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen TÜRAV Kurucu Başkanı Zeki Gümüş, “Vakfın amaçları doğrultusunda yasal şartlar içinde sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yapabileceklerini de belirten vakıf başkanı Gümüş, vakfa gelir getirici projeler de geliştireceklerini aynı zamanda öğrencilere burs vereceklerini de söyledi. Gerek görülmesi halinde mağdur canlılar için de savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklarını, mahkemelerde de davaların takipçisi olacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.