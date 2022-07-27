Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

Konya ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Gülsüm Ela Mirzan, branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

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  • 27.07.2022 17:39
  • Güncelleme: 27.07.2022 17:39
Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde test niteliği taşıyan ANALİG  Atletizm Türkiye Finali, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete açılan atletizm pistinde yapıldı. 2 gün süren müsabakalara 31 ilden 209 sporcu katıldı. Müsabakaya Kayseri’den de sporcular katıldı. Yarışlara antrenör Şamil Soyaslan nezaretinde hazırlanan Gülsüm Ela Mirzan uzun atlama branşında Türkiye 3’üncü oldu. Konya’da kürsüye çıkma başarısı gösteren genç sporcu Kayseri’ye bronz madalya ile döndü. 

Ayrıca Gülsüm Ela Mirzan’ın da yer aldığı takım Türkiye Şampiyonu oldu.

1ha

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