Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde test niteliği taşıyan ANALİG Atletizm Türkiye Finali, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete açılan atletizm pistinde yapıldı. 2 gün süren müsabakalara 31 ilden 209 sporcu katıldı. Müsabakaya Kayseri’den de sporcular katıldı. Yarışlara antrenör Şamil Soyaslan nezaretinde hazırlanan Gülsüm Ela Mirzan uzun atlama branşında Türkiye 3’üncü oldu. Konya’da kürsüye çıkma başarısı gösteren genç sporcu Kayseri’ye bronz madalya ile döndü.

Ayrıca Gülsüm Ela Mirzan’ın da yer aldığı takım Türkiye Şampiyonu oldu.