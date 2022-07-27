Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine, ‘Şehadet Belgesi’ verildi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Çat Beldesi’nde yaşayan Şehit Bozkurt'un eşi Tuğba Bozkurt’u ve şehit ailesini ziyaret etti. Taziye dileklerini ileten Vali Becel, şehit eşi Tuğba Bozkurt’a ‘şehadet belgesi’ takdim etti.

Şehit ailesi ziyaretiyle ilgili Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Güvenliğimiz ve huzurumuz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri baş tacımızdır” dedi.

18 Temmuz tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri’de toprağa verilmişti.