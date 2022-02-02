Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 02.02.2022 15:45
  • Güncelleme: 02.02.2022 16:51
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Başkan İmamoğlu, ziyaret için teşekkür ederek Kayseri OSB yönetimi olarak kenetlenmiş bir şekilde sanayiciler için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB yönetiminin şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmak için canla başla çalışacaklarından emin olduklarını belirtti. “Allah gücünüzü artırsın” ifadelerini kullanan Gülsoy, sanayicilere destek için Kayseri Ticaret Odası’na düşen ne varsa hazır olduklarını belirtti ve elbirliği ile çalışabileceklerini kaydetti. Başkan Gülsoy, Kayseri OSB yönetimi ve sanayicilerin Ragaip Kandilini de tebrik etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da Kayseri Ticaret Odası’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek sanayiciler için iyi işler yapma gayretinde olduklarını söyledi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak kenetlenmiş bir şekilde çalıştıklarını vurguladı ve destek ifadelerinden dolayı Başkan Ömer Gülsoy’a teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronaya yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronaya yakalandı

İlhan Şahin: 'Birçok doktor mesleğine küskün ve bıkkın'

İlhan Şahin: 'Birçok doktor mesleğine küskün ve bıkkın'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

CHP'li Orhan, 'Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok'

CHP’li Orhan, “Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok”

DAHA FAZLA
Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İYİ Partili Yücel, 'Kayseri'de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu'

İYİ Partili Yücel, “Kayseri’de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu”

Erciyes'de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Erciyes’de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu