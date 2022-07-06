Gözaltına alınan Kayserili iş adamı tutuklandı

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' operasyonunda yakalanan Kayserili ünlü iş insanı H.E ve kardeşi tutuklandı.

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  • 06.07.2022 23:41
  • Güncelleme: 06.07.2022 23:41
Gözaltına alınan Kayserili iş adamı tutuklandı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Masak, KOM daire başkanlığı katılımıyla Ankara merkezli 29 ilde ‘Demir Yumruk’ operasyonu gerçekleştirilmişti.

Suç örgütü lideri Erol E’nin de bulunduğu ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan Kayserili iş adamı H.E. ve kardeşi tutuklandı

1ha

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