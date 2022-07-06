Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karşın önlem alınabilmesi ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

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  • 06.07.2022 20:06
  • Güncelleme: 06.07.2022 20:06
Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timlerinin organizesinde Mahalle Muhtarıyla toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda hırsızlığı önleme konuşuldu ve telefon ve bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar hakkında bilgilendirmeler yapılarak konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. 
Öte yandan Mahallelerinde hurdacı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin hırsızlık malı aldıklarının dile getirilmesi üzerine yapılan denetimler ve aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme bulunarak el konulduğu ve bu işyerlerinin kapatıldığı bilgisi verildi. 
İkametten hırsızlık ve bağ evi hırsızlığı konularında özellikle site görevlilerinin daha duyarlı davranarak yabancı şahısları ihbar etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilirken, özellikle semt pazarının olduğu günlerde alışveriş yapan vatandaşların değerli eşyalarını bebek arabalarının ve alışveriş arabalarının içerisine koymamaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Bağ evlerinde ve binaların çevrelerinde güvenlik kamerası bulunmasının önemli bir tedbir olduğu hakkında bilgi verilerek toplantı sonlandırıldı.

1ha

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