Göçükte ölen kişinin kimliği belli oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak can veren maden işçisinin kimliği belli oldu. Göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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  • 26.03.2022 14:54
  • Güncelleme: 26.03.2022 14:54
Göçükte ölen kişinin kimliği belli oldu

 

Sabah saatlerinde ilçedeki bir çinko maden ocağında nedeninin henüz öğrenilemediği bir göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi yerden yaklaşık 60 metre derinlikte toprak altında kalmıştı. Gelen ihbar üzerine AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda göçük altında kalan 36 yaşındaki Mustafa Kayadelen, madenden ölü olarak çıkarıldı. Kayadelen’in cansız bedeni, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Göçük altında kalan bir diğer işçi olan 45 yaşındaki Murat Erdil’i kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 

1ha

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