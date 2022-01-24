Göç İdaresi İl Müdürüne Ziyaret

MAZLUMDER, İHH ve Suriyeliler Ensar Derneği yetkilileri Göç İdaresi İl Müdürü Ahmet Danışman'ı ziyaret ettiler.

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  • 24.01.2022 12:56
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:56
Göç İdaresi İl Müdürüne Ziyaret

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki heyette Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, İHH İnsani Yardım Derneği yönetim kurulu üyesi Recep Çamdalı ve MAZLUMDER avukatlarından Abdullah Kaya bulundular.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne yeni atanarak görevine başlayan Ahmet Danışman’a hayırlı olsun dileklerini ileten sivil toplum temsilcileri Kayseri'deki sığınmacı ve mülteciler, bunların karşılaştıkları hukuki, ekonomik, eğitim, güvenlik ve diğer problemler konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Kayseri'de yaşayan sığınmacıların karşılaştıkları problemler, bunların çözümü konusunda kamu kurumları ve sivil kurumlar arasında yapılacak işbirliği ve bunun çözüme sağlayacağı katkılar da ziyarette istişare edilen konular oldu.

Göç İdaresi İl Müdürü Ahmet Danışman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki sivil toplum heyetine teşekkür ettiğini bildirdi.

MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, sığınmacıların problemlerini takip edip çözüm üretme konusunda çalışmalar yapan kurumlar olarak Göç İdaresi İl Müdürü Ahmet Danışmanla tanışmaktan memnun olduklarını söyledi. Taş, mağdur ve mazlum durumda olan sığınmacıların devletimize ve milletimize canı ve malı ile emanet insanlar olduklarını, bunların sıkıntılarının giderilmesi için Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan memnun olacaklarını bildirdi.

Gösterilen misafirperverlik için Göç İdaresi İl Müdürü Ahmet Danışman’a teşekkür ettiğini bildirdi.
 

Kurumsal Haber

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