Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

İl İl haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi.

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  • 24.01.2022 12:53
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:53
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 98,42 olan vaka sayısı bu hafta 192,83 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 94,41 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında vaka yoğunluğunun en çok artan illeri de açıkladı. Koca açıklamasında; “8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon” ifadelerine yer verdi.

BGC

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