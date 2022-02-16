Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Gençlik Meclisi, Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu-Ortaokulunun yeni açılan kütüphanesine 250'den fazla kitap bağışlayarak destek oldu. 

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  • 16.02.2022 12:43
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:43
Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Gençlik Meclisi'nin Eğitim Kültür ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Kayseri Kitap Fuarı'ndan temin ettikleri 250'den fazla kitabı Kocasinan'dan Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu-Ortaokulunun yeni kurulan kütüphanesine ulaştırdı. 

Okul Müdürü Abdurrahim Telkırat, Gençlik Meclisi'ne bağışlarından dolayı teşekkür ederek yeni kurulan okul kütüphanesi için kitap bağışlarına açık olduklarını dile getirdi.

1ha

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