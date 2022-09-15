'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay gençlerle farklı bir kitap tahlilinin yapıldığı 'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi. 

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  • 15.09.2022 14:17
  • Güncelleme: 15.09.2022 14:17
'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. Programda dinleyici olarak gençlerin yanında Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yer aldı. 
Gençlerin kitap okuma alışkanlığını ve kitap değerlendirme yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen programda bu ay Mehmed Niyazi’nin ‘Türk Devlet Felsefesi’ kitabı ele alındı. 

‘DÜNYANIN TÜRK GENÇLERİNE İHTİYACI VAR’
Vali Çiçek, Türk Milleti’nin tarih boyunca devletini korumak adına birçok badireden geçtiğini ifade ederek, bugün bu tutumunu hala devam ettiğini belirtti. Türk Milletinin devleti dinamik olarak algıladığını ve bundan dolayı sürekli geliştirmeye çalıştığını söyleyen Vali Çiçek, Türklerin, İslam öncesi geleneklerini İslam’a uyarlayarak devam ettirdiğine ve Türk Milleti’nin kut anlayışını nasip kavramıyla birleştirdiğini ifade etti. Türk Devlet geleneğinde alınan toprakların yurt edinilmesinin temel amaç olduğunu belirten Çiçek, bu anlayıştan dolayı Türklerin aldıkları yerlere sömürü değil barış götürdüğünü söyledi.  ‘Dünyanın Türk gençlerine ihtiyacı var’ diyen Çiçek, yeni bir Türk Medeniyeti tasavvurunun dünyaya gerekli olduğunu dile getirdi. 
Kitap hakkında kısa bir bilgi veren ve kitabın temel düşünce yapısını ifade eden Başkan Yalçın, eserin Türk Devleti’nin geçmişine ve devlet sistemindeki temel taşlara işaret ettiğini söyledi. Daha sonra gençlere seslenen Başkan Yalçın, “Devletsizliği Allah kimseye yaşatmasın, bugün burada her birimiz huzurla ders çalışabiliyorsak, kurban olduğum Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin sayesindedir. Bu devletin her bir bireyi olarak yaptığımız her güzel iş devlet adına yazılıyor” dedi.

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