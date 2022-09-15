İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı

İncesu ilçesinde 38 okuldan 6 bin öğrenci, eş zamanlı olarak başladığı çevre temizliğinde poşetler dolusu çöp topladı.

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  • 15.09.2022 14:06
  • Güncelleme: 15.09.2022 14:13
İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İncesu ilçesinde 38 okuldan 6 bin öğrenci, eş zamanlı olarak başladığı çevre temizliğinde poşetler dolusu çöp topladı.

İncesu Kaymakamlığı ve İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Daha temiz bir İncesu, daha temiz bir dünya’ sloganıyla ilçede çevre temizliği düzenlendi. İlçede bulunan 38 okuldan yaklaşık 6 bin öğrencinin katılımı ile okul çevrelerinde temizlik yapıldı. İncesu Kaymakamı Aydın Göçer’in de katıldığı temizlikte, öğrenciler kısa süre içerisinde poşet poşet çöp topladı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, “38 okulumuzda yaklaşık 6 bin öğrencimizle çevre hassasiyetine dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenledik. Amacımız, daha temiz bir İncesu, daha temiz bir dünyadır. Maalesef halkımızın bir kısmı çevre konusunda pek bir hassasiyete sahip değil. Bunu plajlara gittiğimizde, piknik alanlarına gittiğimizde ve yolların refüjlerinde görüyoruz. Bizde hem öğrencilerimize bu bilinci aşılamak için hem de diğer vatandaşlarımıza bu farkındalığı oluşturmak için ilçemizde böyle bir faaliyet geliştirdik. Bu dünya hepimizin. Daha yaşanabilir, daha temiz, daha güzel bir dünya için hep birlikte gayret ediyoruz” dedi.

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da, “Yeni eğitim öğretim yılının başında çocuklarımıza çevre duyarlılığı ve farkındalık oluşturmak için tüm okullarımızda çevre etkinliği yaptık. Amacımız çocuklarımıza temizlik yaptırmak değil, buradaki atıkların çevrede kolaylıkla kaybolmadığını, çevreyi çok fazla kirlettiğini göstermek için bu etkinliği düzenledik” şeklinde konuştu.

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İHA

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