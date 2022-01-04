Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü.

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  • 04.01.2022 12:14
  • Güncelleme: 04.01.2022 12:23
Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir lise önünde meydana gelen olayda, Muhammed Mustafa K., tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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